Incendi, deputati Pd Sicilia: “Governo assicuri più risorse e mezzi ai forestali”

“Chiediamo al ministro Musumeci di sapere quali tempestive iniziative il governo intenda assumere nei confronti della Regione Siciliana per incrementare le giornate lavorative per i forestali e assicurare loro anche maggiori mezzi strumentali con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia e metterli in condizione di poter operare meglio nella cura del territorio e nell’azione di prevenzione dal rischio incendi”. Così il deputato del Partito Democratico Peppe Provenzano, annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare, sottoscritta da tutti i deputati siciliani del Pd, al ministro per la Protezione civile. “Il Mezzogiorno e in particolare la Sicilia in questi giorni hanno registrato una serie di devastanti incendi che hanno bruciato vaste aree di territorio. Duramente colpite le aree interne e rurali dell’isola, le province di Palermo, Caltanissetta Agrigento, Trapani dove gli incendi si sono sviluppati sul Monte Cofano e hanno colpito la riserva dello Zingaro e dell’area di Scopello, mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone. L’aumento degli incendi richiede investimenti in prevenzione e cura del territorio come la pulizia dei sottoboschi, e migliorare la tempestività di intervento. I comuni, anche in considerazione dei rilevanti tagli ai trasferimenti, non sono in condizione di poter effettuare interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle aree verdi e boschive dei propri territori e questo li rende molto più vulnerabili e aggredibili dal rischio incendi. Chiediamo quindi che il governo intervenga tempestivamente per assicurare più risorse e mezzi”.