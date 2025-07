Tentativo di furto a San Biagio Platani, il sindaco: “restiamo vigili e facciamo attenzione”

È stato segnalato un caso di tentativo di furto in una casa nel comune di San Biagio Platani. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Di Bennardo che dice: “i ladri sono stati descritti come due uomini e una donna che si presentano in una macchina lunga nera. Siate prudenti. Se ricevete visite da persone sospette che cercano di entrare in casa vostra, non lasciatele entrare e contattate immediatamente il Comando stazione locale Carabinieri 0922/910110, Polizia Municipale : 0922/918928, Numero Unico di Emergenza: 112. Restiamo vigili e aiutiamoci a vicenda a mantenere la nostra comunità sicura!”