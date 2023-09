Incidenti sul lavoro, deputato Pisano ricorda alla Camera i due autisti favaresi deceduti

“La sicurezza è un tema che dovrebbe vederci tutti uniti per garantire la sicurezza a chi quotidianamente si reca sul posto di lavoro lasciando a casa la propria famiglia. Ed è proprio in quella casa che dobbiamo garantirgli di rientrare. È in questo senso che si muove la mozione di maggioranza e l’operato del Governo. Coi decreti Lavoro di maggio e Caldo della settimana scorsa abbiamo dimostrato che Governo e Parlamento sono attivi sul tema delle politiche della sicurezza sul lavoro, in costante confronto con tutte le associazioni di categoria. Per questi motivi riteniamo che la tematica della sicurezza sul lavoro debba essere di interesse collettivo: si deve partire dalle scuole, fare formazione ed informazione perché le regole di base siano sin da subito condivise a chiare a tutti. Fondamentale un controllo più attento delle imprese sulle scuole di formazione, affinché da una parte le leggi sulla sicurezza sul lavoro siano rispettate sui luoghi di lavoro da tutti, e dall’altra si garantiscano percorsi formativi realmente approfonditi. Bisogna, inoltre, pensare anche ad un sistema di premialità per le imprese più virtuose che investono in sicurezza e formazione. Così intendo ricordare i due giovani miei conterranei, Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32 anni, che hanno tragicamente perso la vita durante la notte del 14 settembre scorso mentre trasportavano 18 migranti su un pullman per incarico della Prefettura di Agrigento”. Così l’on. Calogero Pisano di Noi moderati nella sua dichiarazione di voto sulla mozione per la sicurezza sul lavoro.