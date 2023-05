Infrastrutture, Anas e Salvini presentano i lavori della “Ragusa-Catania”

Questa mattina, presso la sede catanese di Regione Siciliana, si è tenuta la presentazione dei lavori del nuovo itinerario “Ragusa-Catania”.

Erano presenti il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vice commissario straordinario del comune di Catania, Bernardo Campo, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, i prefetti di Catania, Maria Carmela Librizzi, e Ragusa, Giuseppe Ranieri e, per Anas, l’amministratore delegato, Aldo Isi.

Per la Ragusa – Catania, un’infrastruttura strategica per la Sicilia, sono stati previsti un Commissario straordinario di governo e un Sub Commissario. L’itinerario è stato suddiviso in quattro lotti funzionali. Questa scelta è stata ritenuta migliore in termini di economicità e di sostenibilità ambientale e ha consentito la partecipazione alle procedure di gara anche alle imprese locali, in coerenza con il nuovo codice dei contratti.

“La futura autostrada Ragusa-Catania, tradotta in numeri, significa: “Più di un miliardo di investimenti, divisi in quattro lotti per fare partecipare più aziende possibile, con tanti posti di lavoro creati. E quindi connette città che oggi magari si sentono lontane. Si parla giustamente tanto di Palermo e di Catania, ma la Sicilia è tanto altro oltre a Palermo e Catania… Stiamo lavorando anche per il commissariamento e quindi l’accelerazione dei lavori sull’autostrada tra Palermo e Catania”. Cosi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

È previsto un investimento complessivo pari a quasi un miliardo e mezzo di euro, finanziato dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, in parte, anche da fondi della Regione Siciliana POC 2014-2020.L’investimento comprende un ampio piano di monitoraggio ambientale per tutte le fasi esecutive ante-operam, in corso d’opera e post-operam, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità. Il tracciato avrà uno sviluppo di 68,700 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km).Prevede il collegamento dall’innesto tra le statali 514 “Di Chiaramonte” e 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio comunale di Ragusa, alla connessione con l’autostrada “Catania-Siracusa”.

“Conto che lo sviluppo dei porti, degli aeroporti, delle strade, delle autostrade, delle ferrovie, insieme al Ponte, nell’arco di pochi anni rendano la Sicilia una potenza a livello europeo, non solo a livello italiano. I governi passati avevano cancellato il ponte, l’alta velocità e la Sicilia sostanzialmente dalla cartina d’Europa. Noi, senza fare miracoli, mi pare che in questi sei mesi abbiamo dimostrato che volere è potere”, ha proseguito il ministro Salvini.