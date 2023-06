Italia Viva si riorganizza ad Agrigento, Fabrizia Napoli nuova coordinatrice 

Si è svolta a Palermo l’assemblea regionale di Italia Viva, presieduta dall’On. Davide Faraone, il quale ha trattato importanti tematiche attuali, con uno sguardo verso ai prossimi appuntamenti che la compagine partitica dovrà affrontare. A tracciare il bilancio è la nuova coordinatrice del partito ad Agrigento, Fabrizia Napoli.

“LOn. Faraone ha voluto sottolineare il ruolo strategico della Sicilia all’interno dello scacchiere italiano ed europeo, la quale necessita tuttavia di maggiori investimenti, tra cui quelli previsti dal Pnrr. In ragione di ciò, è necessario contrastare il progetto di autonomia differenziata che ancora oggi alcuni partiti portano avanti, che causerebbe un aumento del divario Nord-Sud, già di fatto insostenibile.

Si è poi fortemente sottolineato l’impegno del partito verso i futuri appuntamenti elettorali, tra cui le elezioni europee che si terranno nel 2024: è necessario, difatti, lavorare costantemente al fine di costituire una forza politica riformista aderente alla famiglia di Renew Europe, all’interno della quale Italia Viva si riconosce pienamente. Il ruolo dell’UE, oggigiorno, è notevole tanto nell’ambito della politica comunitaria, quanto a livello interno, per cui scegliere un’Europa solidale, unita e viva è ciò che il nostro Paese ha bisogno.

Ulteriormente, un tema centrale è stato quella della organizzazione del partito all’interno delle diverse realtà isolane: al fine di far permeare le idee liberali e riformiste, sia l’On. Faraone che gli intervenuti hanno sottolineato la necessità di continuare il lavoro di radicamento del partito nelle singole realtà locali, proponendo l’apertura di circoli comunali.

La comunità agrigentina ha il dovere di rispondere all’appello lanciato in sede assembleare, facendo leva su un impegno che, da parte dei singoli componenti locali, non è mai mancato. Siamo, difatti, costantemente in contatto con l’On. Faraone al fine di strutturare al meglio il nuovo corso che Italia Viva è pronta ad affrontare all’interno del comune agrigentino. Da coordinatrice, non posso che rinnovare l’invito, rivolto a tutta la cittadinanza agrigentina, a partecipare alle vicende politiche della nostra città, possibilmente in un contesto nel quale, come nel nostro, sia possibile il dialogo e il confronto dialettico. Abbiamo, infatti, intenzione di accrescere la nostra rilevanza a livello comunale al fine di dare voce alle istanze sociali, cui la politica, per definizione, deve rivolgersi.” conclude Napoli.