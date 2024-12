L’Assemblea Regionale approva la Finanziaria, scongiurato esercizio provvisorio 

Con 39 voti favorevoli e 20 contrari l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Finanziaria dopo una lunghissima maratona. A guidare i lavori il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Tra le norme approvate nel maxiemendamento, passato prima del voto finale, quella che prevede lo stanziamento di 10 milioni per i Comuni in dissesto, “Grazie ad una nostra proposta – afferma il deputato M5S Nuccio Di Paola – l’iniziale cifra di 1,2 milioni previsto per questi enti è stato portato a dieci milioni. Si tratta di una somma che permetterà loro di cominciare a pianificare l’operazione di rientro dal dissesto e tirare un grossissimo sospiro di sollievo”.

“Per il secondo anno di fila siamo riusciti ad evitare l’esercizio provvisorio, assicurando così risorse certe per le politiche pubbliche, i servizi e le attività cruciali per il benessere dei siciliani. Lo riteniamo un chiaro e deciso segnale di continuità della azione politica intrapresa congiuntamente dal Parlamento e dall’Esecutivo regionale in risposta al quadro emergenziale che ha interessato la Sicilia nel corso del 2024 che si avvia a conclusione”, commentano i deputati del gruppo MPA Giuseppe Lombardo, Giuseppe Castiglione, Giuseppe Carta, Ludovico Balsamo unitamente all’Assessore on. Roberto Di Mauro.

“Sono soddisfatta tenuto conto che alcune mie proposte sono state accolte e ritenute utili per la comunità – ha dichiarato l’ On. Rosellina Marchetta – mi riferisco alla proposta di creare le culle per la vita in ogni capoluogo di provincia, un servizio utile per salvaguardare la vita dei neonati contro l’ abbandono, ma anche alla possibilità da parte dell’ Assessorato alla Salute di fornire dei fibrillatori a tutti i comuni siciliani con una popolazione fino a 5000 abitanti, altri interventi di mia iniziativa sono previsti in diversi comuni del territorio siciliano dopo aver ascoltato le esigenze locali di sviluppo, assistenza, solidarietà e di tutela artistica-culturale, sono stanca – ha concluso l’ On. Marchetta – ma sicura di aver dato dato con impegno e responsabilità un contributo per lo sviluppo della nostra terra, ringrazio tutti i colleghi che hanno apprezzato le mie proposte in un’ ottica di grande collaborazione”.