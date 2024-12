Libero Consorzio, al via selezioni per le progressioni del personale dell’Ente

Si sono svolte questa mattina, nell’Aula Giglia del Libero consorzio comunale di Agrigento, le prime selezioni interne per le progressioni del personale dipendente.

Davanti alla commissione composta dal Segretario Generale Piero Amorosia e dei dirigenti Maria Antonietta Testone e Fabrizio Caruana, si sono presentati i candidati per un posto di giornalista e uno di funzionario di Polizia provinciale entrambi area dei funzionari ad elevata qualificazione (ex cat. D). Le selezioni interne partire oggi, rientrano in un più ampio programma assunzionale diretto a compensare tutti i pensionamenti che si sono registrati negli ultimi anni.

“L’avvio di queste selezioni – ha infatti spiegato il Segretario generale dell’Ente Piero Amorosia – consentirà al Libero Consorzio di apportare una nuova linfa all’organico del personale compensando l’alto numero di pensionamenti degli ultimi anni che continueranno, fisiologicamente, anche nel 2025. La prossima settimana – aggiunge Amorosia – continueremo con altri colloqui per le mobilità esterne in modo da dare risposte concrete ai vari Settori dell’Ente attualmente a regime ridotto di organico”.