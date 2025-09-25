Manutenzione strade, Cambiano: “concreti passi avanti per la rotonda d’ingresso a Licata”

Avanza l’iter per gli interventi finalizzati alla realizzazione di rotatorie e svincoli strategici di accesso alla città di Licata. Si tratta di opere da tempo attese e considerate strategiche per migliorare la sicurezza e la fluidità della viabilità urbana.

“Con la Delibera di Giunta n. 213 del 23 settembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio, il Comune di Licata ha approvato una variazione di bilancio di 300.000 euro destinata all’opera, a seguito di un emendamento alla Legge finanziaria regionale 2025–2027, da me presentato e fortemente voluto” dichiara l’onorevole Angelo Cambiano (M5S). “Parliamo di tratti stradali purtroppo noti per i numerosi incidenti avvenuti negli anni – sottolinea Cambiano. Si tratta di interventi non più rinviabili, finalizzati innanzitutto a tutelare la vita e la sicurezza dei cittadini.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di miglioramento della viabilità urbana, definito in collaborazione con ANAS, che comprende anche interventi sugli svincoli di Via Gela e Via Palma,.

“Ho sostenuto, infatti, con convinzione questo progetto – aggiunge Cambiano – presentando un emendamento in Aula perché venissero garantite delle risorse necessarie a questo importante obiettivo. Garantire ai cittadini strade sicure ed efficienti è un dovere delle istituzioni. Ora è fondamentale che gli uffici competenti procedano con rapidità alla progettazione definitiva e all’avvio dei lavori. Continuerò a lavorare con determinazione anche su questo fronte: colmare il divario infrastrutturale che ancora grava sul nostro territorio e, nel caso specifico, vigilerò attentamente sull’avanzamento dei lavori, affinché questa importante opera venga realizzata“; ha concluso Cambiano.