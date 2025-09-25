Tenta rapina in macelleria, 38enne bloccato da ispettore di polizia fuori servizio

Ha fatto irruzione in una macelleria del centro armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro, ma, proprio in quegli istanti, si trovava in fila alla cassa un poliziotto che, libero dal servizio, stava ultimando alcuni acquisti.

L’ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano non ci ha pensato due volte ad intervenire in modo da scongiurare pericoli sia per il personale dipendente sia per gli altri clienti. Con uno scatto fulmineo, ha afferrato la mano del rapinatore, riuscendo subito a disarmarlo e a recuperare il coltello.

Colto di sorpresa, il pregiudicato paternese, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, in una prima fase ha tentato di opporsi al punto da cadere a terra trascinando con sé il poliziotto, che però non ha mai mollato la presa. Nonostante l’ispettore si fosse più volte qualificato, intimandogli di fermarsi, il rapinatore ha tentato in tutti i modi di divincolarsi e ha anche cercato di colpirlo con un barattolo di vetro rotto, raccolto per terra.

Dal canto suo, il poliziotto è riuscito a schiavare tutti i colpi, continuando a bloccare l’uomo che, in modo energico, continuava ad opporsi e a minacciare i clienti presenti in quel momento, tra cui due bambine, brandendo frammenti di vetro.

Per tutelare le persone presenti all’interno dell’attività commerciale, il poliziotto ha cercato di riportare la situazione alla calma, riferendo all’uomo che lo avrebbe lasciato andare se avesse gettato via il barattolo di vetro rotto senza fare del male a nessuno. A quel punto, il rapinatore si è diretto verso l’uscita fuggendo tra le vie del centro di Paternò. Nonostante le lesioni riportate durante la colluttazione, il poliziotto l’ha rincorso all’esterno e, in una manciata di metri, ha raggiunto il rapinatore, afferrandolo alle spalle con forza e bloccandolo definitivamente. Una volta fermato il 38enne, il poliziotto ha subito dato l’allarme ai colleghi in servizio, richiedendo l’intervento della volante del Commissariato di Adrano.

Il 38enne paternese è stato arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il coltello e il barattolo sono stati sequestrati, mentre il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, per l’arrestato è stato disposto il trasferimento in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. A seguito di quest’ultima al 38enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.