Miglioramento collegamenti e infrastrutture, Liberi e solidali auditi in commissione Ars

Al termine dell’audizione presso la IV commissione legislativa ARS, i Consiglieri Comunali del Movimento Liberi e Solidali, affermano quanto segue:

“Nel silenzio generale della politica, Noi abbiamo chiesto di essere auditi per rappresentare la Città e fare i suoi interessi. Oggi abbiamo fatto il primo passo di un percorso volto al miglioramento dei collegamenti e delle infrastrutture viarie tra Agrigento, Palermo e le altre città aeroportuali, per eliminare i gravissimi disagi dei viaggiatori che sono costretti a traversate di durata biblica.Se le tematiche discusse oggi in commissione venissero completamente realizzate, la provincia di Agrigento e la Sicilia in generale, avrebbero un sicuro incremento di flussi turistici con i relativi benefici di carattere economico occupazionale e sociale. La Commissione si è mostrata molto interessata alle richieste e proposte avanzate dai Consiglieri Hamel, Bongiovì e Zicari, nonché l’Assessore Aricò che ha affermato “riteniamo siano dei punti da attenzionare , una iniziativa lodevole da approfondire punto per punto”, in particolare i riflettori sono stati puntati sulla richiesta di sopperire alla mancanza di un aeroporto con un servizio di taxi/ncc condivisi ed a tariffe agevolate, nonché sulla richiesta semplice di acquistare il posto nell’autobus diretto dall’aeroporto di Catania ad Agrigento (onde evitare disagi) .

I consiglieri comunali del gruppo Liberi e solidali sottolineano che soluzioni di questo tipo consentono la rapida realizzazione di servizi che velocizzano i collegamenti senza la necessità di realizzare nell’immediato opere infrastrutturali i cui costi farebbero sicuramente prolungare i tempi di risoluzione del problema. I consiglieri ringraziano l‘assessore al ramo dott. Aricò per la disponibilità e per aver anticipato che a Dicembre vi sarà un collegamento veloce rfi per l’aeroporto, che in autunno termineranno i lavori sulla rete (investimento circa 100 ml) , che non ha mai ricevuto un progetto per la costruzione di un aeroporto ad Agrigento e che ne chiederebbe formalmente ed ufficialmente copia, pur sottolineando che per il 2025 è molto difficile che sia realizzato.

I Consiglieri ringraziano l’intera Commissione per l’audizione e per l’impegno preso di raggiornare i lavori a breve, anche con Anas, per trattare di strade e viadotti, in particolare la Agrigento/Palermo, la chiusura dell’anello autostradale Gela/Castelvetrano, e la circonvallazione di Agrigento.”

I Consiglieri chiosano: ” monitoreranno costantemente l’avanzamento dei lavori e gli impegni oggi presi in Commissione, che si traducano in risposte concrete per il superamento dei disservizi e lo sviluppo della Provincia.”