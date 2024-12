Personale sanitario, Pisano: “Stabilizzazione precari necessità inderogabile”

Il deputato agrigentino Calogero Pisano interviene sulle misure messe in atto dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’urgente carenza di personale nelle Strutture sanitarie italiane. In particolare, il deputato agrigentino pone l’accento sulla necessità di provvedere a stabilizzare il personale precario già impiegato nella Sanità.

“Il Servizio sanitario nazionale, quello siciliano in particolare, deve fronteggiare una grave mancanza di personale – afferma Pisano -. Grande attenzione su questo tema sta mettendo il Governo Meloni, con l’adozione di importanti e stringenti provvedimenti che vanno in tale direzione. Ritengo, oggi più che mai, che per garantire ai cittadini una efficiente assistenza sanitaria, è necessario procedere alla stabilizzazione di tutto quel personale precario in forza alle aziende sanitarie e ai presidi ospedalieri. L’assunzione definitiva di questa platea di lavoratori si pone come una risposta concreta a una crisi che minaccia la sostenibilità dei servizi essenziali che riguardano la salute dei cittadini e, al contempo, darebbe un futuro solido e sicuro a migliaia di lavoratori e famiglie”.

Il deputato sottolinea che le procedure di stabilizzazione dovrebbero includere tutte le categorie del personale sanitario oggi impegnate: dirigenti medici, dirigenti amministrativi, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari. “Per quanto mi riguarda, assicuro il mio impegno per accelerare questo processo, che ritengo una assoluta necessità non più rinviabile”, conclude Calogero Pisano.