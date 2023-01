Quasi 4 milioni di euro per una mostra a Cannes, l’assessore Scarpinato: “Invierò relazione”

“Parlero’ con la stampa, senza sottrarmi ad alcun confronto, solo dopo aver conferito, per garbo istituzionale, con il presidente della Regione, Renato Schifani, al quale consegnero’, con la massima urgenza, dettagliata relazione”. Lo dice l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, in relazione alla partecipazione della Sicilia al Festival di Cannes 2023 con una mostra il cui allestimento avrebbe un costo 3,7 milioni di euro. Sulla vicenda ha avviato una indagine la procura della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Il governatore Renato Schifani ha da tempo chiesto all’assessorato competente “una accurata relazione sul finanziamento, al fine di procedere ad una approfondita valutazione tecnica e politica”. Nell’attesa di tale adempimento, ha peraltro affermato di riporre “massima fiducia nei confronti dell’organo ispettivo della Corte dei conti, alla quale assicuriamo sin da adesso la massima collaborazione”. Tra le voci di spesa sotto osservazione gli oltre 311 mila euro per lo shooting fotografico da realizzare in Sicilia, 2 milioni e 700 mila per l’affitto di ‘Casa Sicilia’ e lo svolgimento di ‘vari eventi a Cannes’, 227 mila euro per ‘spese d’agenzia’. Ed ancora 920 mila euro per ‘affitto salone e decorazione’, 306 mila per i pannelli pubblicitari, 511 mila per ‘animazioni e conferenza stampa’, 790 mila per la manodopera, ed infine 30 mila per le spese relative agli ‘ospiti della Regione’ che andranno a Cannes.