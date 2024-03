Ribera, visita dei vertici Istituzionali al Conservatorio Toscanini

Un’importante visita istituzionale dell’ Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, presso il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera. Grande la partecipazione di pubblico alla presenza dei vertici del Conservatorio e delle autorità civili e militari del territorio: il Sindaco Matteo Ruvolo, la dott.ssa Elisa Vaccaro in rappresentanza della Prefettura di Agrigento, i deputati regionali On. Margherita La Rocca Ruvolo, On. Giusy Savarino, On. Michele Catanzaro, il Presidente del Consiglio Comunale e diversi assessori e consiglieri del Comune di Ribera, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Ribera e alcuni dirigenti scolastici del territorio. L’occasione ha dato modo di far visitare a tutti i partecipanti la nuova sede del Conservatorio, all’avanguardia per il trattamento acustico realizzato in tutte le aule. Gli ospiti hanno anche apprezzato l’eccellenza e il talento di alcuni giovani studenti dei dipartimenti classici, jazz e pop che si sono esibiti tra cui un tenore Egiziano studente internazionale residente. A seguire si è aperto un importante tavolo di confronto su futuri progetti e sulle necessità a sostegno del diritto allo studio. Il Direttore Prof Riccardo Ferrara e il Presidente Dott. Giuseppe Tortorici coadiuvati dal Vice direttore prof.ssa Mariangela Longo e dal Presidente della Consulta degli studenti Giuseppe Parinisi, hanno presentato il pregevole e innovativo progetto per la costruzione dell’Auditorium del Conservatorio, di cui si attende valutazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, affrontando anche alcune tematiche sulla necessità di alloggi studenteschi e servizi Ersu a supporto degli studenti. A conclusione di tutti gli interventi l’Assessore Turano, dopo aver manifestato pubblici apprezzamenti per gli importanti risultati raggiunti dal Conservatorio e per il livello artistico degli studenti, ha preso un pubblico impegno per cofinanziare il progetto Auditorium a carico dei fondi regionali destinati all’edilizia scolastica e per dare pronto riscontro alle necessità degli studenti tramite interlocuzione con l’Ersu, in condivisione di intenti con i deputati regionali presenti a sostegno delle attività del Conservatorio.