Rifiuti speciali da covid, Pd agrigentino: “L’ultima perla di Musumeci”

“Non possiamo non intervenire, sempre più stupefatti e basiti, in merito all’ultima perla targata Musumeci.”. Inizia così la missiva firmata dal segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento, Simone Di Paola, intervenuto sull’ordinanza del governatore siciliano sullo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall’emergenza covid.

“Si tratta di un servizio di straordinaria importanza e di assoluto rilievo, specie in un momento storico, laddove la curva dei contagi sta determinando una nuova, gravissima emergenza sanitaria.Servizio che, a detta del Governo regionale, passa automaticamente dalla competenza delle ASP a quella dei comuni; la giustificazione addotta a margine di un tale provvedimento sarebbe che le ASP, per carenza di personale, non sono nelle condizioni di garantire un tale servizio.”

Prosegue Di Paola: “Orbene, non volendo minimamente obiettare sulle difficoltà delle aziende sanitarie provinciali, obiettivamente oberate da emergenze di ogni tipo, sorprende tuttavia l’incredibile, insopportabile ostinazione con cui l’attuale Governo regionale ritiene di dover continuare a vessare i comuni, trasferendo ogni sorta di emergenza, totalmente noncurante delle difficoltà, altrettanto, se non maggiormente evidenti, che affliggono la gestione quotidiana, sia nell’ordinaria, che nello straordinaria amministrazione, degli enti locali siciliani.Di fatto, l’idea di Musumeci è che qualunque emergenza debba essere gestita dai Comuni, senza spiegare come, attraverso quali strumenti, ovvero in forza di quali trasferimenti finanziari, i comuni possano operare e garantire i servizi connessi.

Di fatto i nostri Sindaci sono, nella testa dell’attuale Governo, il capro espiatorio di tutte le emergenze che affliggono la Sicilia. Pertanto, i nostri amministratori si troveranno, da un giorno all’altro, a dovere gestire, senza il minimo preavviso, né sorretti da alcun aiuto concreto da Palermo, un servizio di così straordinario rilievo.

“Sia ben inteso – conclude Di Paola- siamo certi che i nostri amministratori sapranno, ancora una volta fare fronte a questa ennesima vessazione del Governo regionale; ci chiediamo tuttavia quanto ancora Musumeci e il suo governo continueranno a gravare sulle spalle di sindaci e amministratori, mai così oberati come in questi cinque orribili interminabili anni.Se ancora c’è chi si chiede perché questo Governo debba andare a casa il prima possibile, oggi ha avuto un’altra risposta.”