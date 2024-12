Rino La Placa rieletto presidente associazione ex parlamentari dell’Ars

Rino La Placa è stato rieletto presidente dell’Associazione ex parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana. Il consiglio direttivo dell’Associazione lo ha eletto oggi in occasione della riunione tenutasi nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. Il ruolo di vice presidente è stato assegnato a due ex deputati Bernardo Alaimo e Franco Piro. Mommo Giuliana è stato nominato tesoriere e Manlio Mele segretario.

“Riprendo la mia attività di presidente – afferma Rino La Placa – con lo spirito di sempre, valorizzando questa organizzazione che ogni anno vara un programma culturale di altissimo profilo, organizzando convegni e seminari in tutta la Sicilia. Ringrazio tutti gli ex deputati iscritti che già nell’assemblea dell’ottobre scorso, a Siracusa, mi avevano eletto nel consiglio direttivo”. Rino La Placa è stato deputato regionale nell’undicesima legislatura e capogruppo della Democrazia Cristiana. Per anni è stato il capo dello staff dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella.