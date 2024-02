Riqualificazione urbana per Agrigento, trasferta romana per il sindaco Miccichè

Trasferta romana per il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore al Turismo, Costantino Ciulla, che hanno incontrato, insieme al deputato Calogero Pisano, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro per il Sud, Raffaele Fitto. “Nel corso della conversazione – scrive il sindaco Miccichè-, sono stati presentati e discussi diversi progetti di riqualificazione urbana per Agrigento. Altra interlocuzione produttiva è stata quella con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Opportunità per rivitalizzare la nostra città, non solo esteticamente, ma anche culturalmente, economicamente e socialmente. Rendere le nostra città più vivibile e sostenibile è una sfida che ci coinvolge tutti!”.