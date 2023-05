Salvare l’ospedale di Canicattì, il comitato lancia un appello ai deputati agrigentini all’Ars

E’ previsto per questo pomeriggio il consiglio comunale a porte aperte a Canicattì per discutere delle sorti dell’Ospedale Lombardo. Il comitato Pro Ospedale, dopo aver scritto anche al Ministero della Salute, raccolto più di quattro mila firme per salvare l’ospedale, stavolta a margine del consiglio lanciano un appello ai deputati agrigentini all’Ars: Michele Catanzaro, Angelo Cambiano, Roberto Di Mauro, Giusi Savarino, Carmelo Pace, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo e Serafina Marchetta.

“Condizione carente della Sanità in Provincia di Agrigento e della particolare situazione alquanto precaria dell’Ospedale di Canicatti, in più aspetti, ampiamente da tempo documentato e pubblicato, chiediamo ai deputati di attivarsi mediante l’iniziativa di indirizzo politico, tramite l’approvazione di risoluzioni, ossia di atti che impegnano il Governo ad assumere una determinata condotta sullo specifico argomento Sanitario; che altresì promuoviate risoluzioni, mozioni, affinché impegnino il Governo e l’Assessore alla Sanità in modo responsabile, ad affermare gli impegni presi, con i Decreti Pubblicati sulla effettiva Riorganizzazione Ospedaliera, in atto e da anni non applicati; poter effettuare indagini conoscitive sull’ASP, e recarvi personalmente presso l’Ospedale di Canicattì e gli altri ospedali Agrigentini;chiedere ai funzionari ed all’Assessore la trasmissione di dati e relazioni utili a verificare il rispetto da parte dei pubblici uffici quali ASP di Agrigento, Assessorato, Dipartimenti, delle leggi, decreti e degli atti di indirizzo approvati in sede assembleare; verificare l’andamento gestionale dei servizi sanitari e dei costi delle strutture ospedaliere Agrigentine ed in particolare di Canicattì per le gravi carenze deficitarie, secondo i principi dell’efficienza e dell’efficacia che statuiscono sulla spesa pubblica e l’offerta sanitaria, considerato che Voi Deputati approvate il Bilancio ed il Rendiconto Sociale Regionale che include il Bilancio e Rendiconto Sociale dell’ASP di Agrigento, in considerazione che di quanto accade riteniamo ne dovreste essere al corrente”, si legge nel documento a firma del Comitato Pro Ospedale di Canicattì.