Sambuca, Cacioppo perde la maggioranza in consiglio: accolto dal Cga il ricorso di Arbisi

Il Cga ha accolto il ricorso elettorale sulla composizione del consiglio comunale di Sambuca di Sicilia presentato dal candidato sindaco Sario Arbisi, sconfitto alle amministrative dello scorso anno, assegnando la maggioranza di 8 consiglieri alla lista “Siamo Sambuca”, guidata proprio da Arbisi. Lo scarto era stato di 44 voti. A seguito del pronunciamento del Cga, adesso a sostegno del sindaco Giuseppe Cacioppo ci sono 4 consiglieri di “Sambuca prima di tutto” mentre 8 fanno parte del gruppo di opposizione “Siamo Sambuca” con Arbisi. Il consiglio comunale, con la precedente composizione, aveva eletto presidente Felice Guzzardo; adesso si dovrà procedere alla elezione di un nuovo presidente. La nuova composizione vede per la componente “Siamo Sambuca” con Sario Arbisi, Maria Elena Armata, Salvatore Abruzzo, Giuseppe Di Bella, Gianfranco Bonsignore, Margherita Maggio, Cristina Coniglio e Giorgio Gulotta. La lista “Sambuca prima di tutto”, che sostiene il sindaco in carica Giuseppe Cacioppo, è adesso rappresentata in consiglio da Giovanna Casà, Felice Guzzardo, Adele Pumilia e Laura Montalbano. Leo Ciaccio e Giuseppe Giambalvo, nominati assessori, si erano dimessi da tempo da consiglieri comunali. Restano dunque fuori dal consiglio comunale Calogera Abruzzo, che era stata eletta vice presidente, Mariella Mulè, Pasquale Maggio ed Erica Franzone.