Sanità, il Pd presenta all’Ars ddl su aumento fondi

L’aumento della quota del Pil per la sanità pubblica permetterebbe di disporre di ulteriori 4 miliardi per il 2023, 8 miliardi per il 2024, 12 miliardi per il 2025, e 16 miliardi per il 2026 (fondi che arriverebbero attraverso la lotta all’evasione fiscale, oltre che dalle previsioni di aumento del Pil). Se approvato dall’Ars, il disegno di legge passerebbe all’esame del parlamento nazionale. “Per il Partito Democratico – dice Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd – il potenziamento del sistema sanitario è una priorità. Per questo non solo chiediamo più fondi ma anche che questi vengano spesi per garantire effettivamente il diritto alla salute. Lo abbiamo detto nelle tante iniziative della nostra ‘estate militante’ e lo ha ribadito anche la nostra segretaria Elly Schlein nei giorni scorsi alla Festa regionale dell’Unità ad Agrigento. Vedremo se Schifani e la sua litigiosa maggioranza vorranno occuparsi, per una volta, di sanità intesa come servizio per la comunità e non come bottino per occupare e distribuire favori, incarichi e poltrone. Per quel che ci riguarda ci mobiliteremo in parlamento e nelle piazze per chiedere più fondi per una sanità pubblica migliore”.