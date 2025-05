Scippatori seriali agivano a bordo di uno scooter, arrestati due giovani 

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di due persone, A.V.M. di 20 anni e L. L. di 24anni. Secondo l’accusa, i due avrebbero commesso furti con strappo aggravati nonché lesioni personali aggravate. “Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine che ha avuto spunto da una serie di episodi delittuosi in cui gli indagati, agendo con analoghe modalità ed utilizzando uno scooter, dopo avere individuato persone con borse o altri oggetti di valore in mano , non appena colto un momento di distrazione delle potenziali vittime, strappavano loro il bene indossato, cagionando in taluni casi delle lesioni per la caduta al suolo delle vittime stesse, per poi immediatamente darsi alla fuga”, spiegano gli inquirenti.

Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno permesso, sulla scorta della visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle aree di accadimento dei fatti, di attribuire ai due indagati la responsabilità in ordine alla commissione delle condotte delittuose accertate. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto nei confronti del 24enne l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’aggiunta del controllo mediante braccialetto elettronico e nei confronti del 20enne la misura custodiale in carcere, misure poi per entrambi eseguite.