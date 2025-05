Derby salvezza infuocato, apoteosi Favara: il Licata retrocede in Eccellenza 

La posta in palio era alta e il derby tra Favara e Licata non ha tradito le attese di una partita “infuocata”. In effetti così è stato, anche troppo. Al termine dei novanta minuti il Favara festeggia la salvezza grazie al 2-0 rifilato ai “cugini” licatesi. Il Licata, dopo sei stagioni consecutive in Serie D, retrocede in Eccellenza. Succede tutto nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo.

A decidere la gara sono Bontà al 65º e Baglione al 72º. A quindici minuti dal termine il match è stato sospeso per disordini nel settore ospiti. Gli ultras del Licata, infatti, hanno letteralmente strappato la rete da una delle due porte. Dopo qualche minuto di caos l’arbitro ha fatto riprendere il gioco con la partita che si è conclusa con il risultato di 2-0. Apoteosi Favara mentre per il Licata è notte fonda.