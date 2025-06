Senza stipendio da mesi, il deputato Catanzaro incontra dipendenti Consorzio di bonifica 

Il Capogruppo all’Ars del Partito Democratico, Michele Catanzaro, ha incontrato i lavoratori delle sedi di Ribera e Sciacca del Consorzio di Bonifica di Agrigento, che sono in stato di agitazione attraverso dei presidi permanenti per protestare contro il mancata pagamento degli stipendi e per le incertezze che riguardano il loro futuro. “Ho trovato tante persone deluse e sfiduciate – dice Catanzaro – tanti padri di famiglia che stanno affrontando enormi sacrifici e che vedono calpestata la loro dignità. Grande rispetto di fronte alla loro decisione di dare vita a presidi permanenti garantendo comunque le essenziali attività di irrigazione per non compromettere il lavoro delle imprese agricole del territorio. La riforma che da oggi arriva in aula deve essere una reale opportunità per dare una svolta reale ai Consorzi, ma è chiaro che non permetteremo ipotesi che prevedono di “cestinare” i lavoratori.

Il governo regionale, che da anni con i consueti atteggiamenti propagandistici ormai noti a tutti, “vende” come imminente la riforma e la presenta come risultato storico per la Sicilia, ha l’obbligo di inserire le risorse necessarie mettendo al primo posto le esigenze degli attuali dipendenti. In una situazione come quella che si è venuta a creare – dice Catanzaro – c’è il concreto rischio che venga meno la stabilità di un settore fondamentale per l’economia agricola locale. Noi come opposizione vogliamo che venga data priorità alle richieste legittime dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche agli agricoltori, che in un momento storico che dal punto di vista climatico è morto complesso, chiedono certezze e quella programmazione che negli ultimi anni non c’è stata. Il soggetto che deve gestire il nuovo corso dei consorzi, deve essere in grado di avere in dote le risorse necessarie per operare serenamente. Abbiamo già posto tutta una serie di interrogativi – continua Catanzaro – ho chiesto ai lavoratori, e lo chiederò ai sindacati che incontreremo mercoledi prossimo, di suggerire gli emendamenti che occorrono per migliorare ulteriormente il documento di innovazione dei Consorzi.

Alla volontà politica – conclude l’esponente Pd – devono seguire atti concreti che si traducono nella immissione di risorse. Senza di esse non potremo dare il nostro via libera alla tanto attesa riforma”.