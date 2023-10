Spesa per il concerto di Capodanno, Firetto: “Ancora oggi nessuna risposta”

“La storia delle interrogazioni in questo consiglio comunale dice che il sindaco non è mai venuto, ha sempre risposto un qualche assessore magari leggendo carte attribuite ai dirigenti come se non esistesse un indirizzo politico.” Lo dichiara il consigliere comunale Lillo Firetto, ex sindaco di Agrigento, durante una seduta del consiglio comunale.

L’ex primo cittadino prosegue dagli scranni di aula Sollano: “Oggi non si risponde ad una interrogazione che abbiamo presentato a gennaio. Un consiglio dove si trattano questi argomenti e non ci sono né il sindaco né l’assessore al ramo. Mi auguro che la prossima volta venga il primo cittadino a spiegarci la situazione dei concerti. Due consiglieri che chiedono chiarimenti rispetto ad una vicenda sarebbe il caso che qualcuno venisse a rispondere in aula.”