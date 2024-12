Udc Sicilia: l’avv. Vincenzo Giacona Venuti responsabile regionale del settore “Giustizia”

Il coordinatore regionale dell’Udc Decio Terrana, nel corso di un incontro alla presenza dell’on. Salvino Caputo, vice coordinatore regionale del partito, sentito l’on. Lorenzo Cesa ha comunicato la nomina di responsabile regionale dell’Udc del settore “Giustizia” dell’avv. Vincenzo Giacona Venuti

L’on. Cesa ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità dell’avv. Giacona Venuti nel mettersi al servizio del settore “Giustizia” e per la competenza manifestata in campo professionale con diversi ruoli.

L’avv. Vincenzo Giacona Venuti è avvocato e dottore di ricerca.

Il coordinatore regionale dell’Udc Decio Terrana augura all’avv. Giacona Venuti “un proficuo lavoro, volto a promuovere iniziative e politiche nel campo della giustizia coerenti con i principi ispiratori del partito mettendo al centro la dignità della persona umana, la solidarietà e i principi di una giustizia che sia equa e rispettosa dei diritti dei cittadini, in Sicilia l’ Udc cresce con autorevoli rappresentanti nei diversi settori che sapranno dare un’ importante contributo”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da parte del vice coordinatore regionale dell’Udc on. Salvino Caputo: “L’avv. Vincenzo Giacona Venuti è una persona stimata e competente che saprà svolgere il proprio compito con impegno, dedizione e disponibilità, la sua competenza è una grande risorsa per il nostro partito”.