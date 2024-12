Il prefetto Romano in visita a Porto Empedocle, incontro col sindaco

Visita di commiato questa mattina del prefetto di Agrigento Filippo Romano al Comune empedoclino. Ad accoglierlo con i dovuti onori il sindaco Calogero Martello, il presidente del Consiglio comunale Alfonso Scimè e la segretaria generale del Comune Mercedes Vella.

In un clima di grande cordialità il rappresentante del Governo, prossimo a guidare la Prefettura di Vicenza, ha stilato una sorta di piccolo bilancio su quanto fatto in questi mesi al servizio del territorio. Col sindaco sono stati di volta in volta affrontati vari momenti difficili, su tutti quelli derivanti dall’emergenza immigrazione e idrica. In particolare, Romano e Martello hanno commentato con grande soddisfazione la realizzazione e messa in funzione dell’hotspot della zona Caos, “struttura capace di dare sicurezza al territorio, decoro e rispetto ai migranti in transito. Una struttura di grande valore che fa di Porto Empedocle una eccellenza in materia di prima accoglienza di persone in arrivo da paesi lontani” hanno sottolineato il sindaco Martello e il prefetto Romano.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati altri temi di grande attualità, evidenziando le grandi potenzialità del territorio che Romano si appresta a lasciare con non poco rammarico, avendone apprezzato la laboriosità e la grande cordialità nei rapporti umani.

Dal sindaco Martello un “augurio al dottore Romano di nuovi successi, umani e professionali, oltre a un grande ringraziamento per quanto fatto in favore della comunità provinciale e, in questo caso, empedoclina”. Nei prossimi giorni è in programma in Prefettura il cambio della guardia, con l’arrivo del nuovo rappresentante del Governo Salvatore Caccamo.