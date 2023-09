La potenza di una fotografia, forza Swalemi

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Gli ultimi 209 sono arrivati sull’isola dopo che i due barconi su cui viaggiavano sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto. Sul primo, partito da Sabrath, in Libia, c’erano 130 egiziani, nigeriani, siriani, iracheni, tunisini e palestinesi. Fra loro 31 donne e 24 minori. Stesso porto, sempre secondo la versione dei migranti, per il natante su cui viaggiavano 79 persone, fra cui 17 donne e 3 minori.

Salgono così a 6, con un totale di 440, gli sbarchi a Lampedusa a partire da mezzanotte. Intanto, la prefettura di Agrigento è riuscita a trovare quattro pullman di compagnie di autolinee e due di Polizia ed Esercito che consentiranno il trasferimento di 600 persone dalla tensostruttura di Porto Empedocle da dove, nelle scorse ore, si sono verificati allontanamenti di almeno un centinaio di migranti. Riprendono, quindi, anche i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa che erano stati bloccati proprio per i problemi della struttura allestita al porto empedoclino.

Già in serata, con il traghetto di linea Cossyra, saranno trasferite alcune centinaia di persone. Domani mattina si proseguirà con il traghetto Galaxy. Ma al di la dei dati sterili di cronaca, tiene banco una foto che ha fatto il giro del mondo. E’ quella che pubblichiamo adesso e ritrae, col volto oscurato, il piccolo Swalemi in braccio ad un nostro poliziotto. Non ci permettiamo di scrivere alcun commento. Lasciamo l’immagine al giudizio dellla vostra sensibilità.