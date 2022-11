L’empedoclina Micol Incorvaia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Micol Incorvaia, 29 anni di Porto Empedocle, è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Micol è la sorella di Clizia e cognata di Paolo Ciavarro, ex volti noti della trasmissione. Ed è proprio all’interno della casa più spiata d’Italia che è nato l’amore tra l’influencer e il co-conduttore di Forum. La coppia ha anche avuto un figlio che è stato battezzato (il padrino è Alfonso Signorini) ad Agrigento.

Per Micol Incorvaia, invece, si tratta dell’esordio in televisione. Nata a Pordenone, figlia di un noto costruttore empedoclino, ha sempre vissuto a Porto Empedocle. Si è poi trasferita a Milano dove frequenta lo Ied, l’Istituto Europeo di Design. Ieri sera Micol è entrata nella casa del Grande Fratello e ci sono state subito scintille con Antonella Fiordaliso, un’altra concorrente. Al centro della non proprio calorosa accoglienza di quest’ultima una relazione che l’empedoclino avrebbe avuto con Edoardo Donnamaria.