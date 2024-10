Migranti, fermo amministrativo per la Ong “Mare Jonio” a Porto Empedocle

La Guardia costiera, a conclusione dell’ispezione a bordo, ha disposto il fermo della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. L’equipaggio, dopo ripetute insistenze, era riuscito a ottenere il porto sicuro di Porto Empedocle e non quello di Napoli come originariamente disposto. Nei suoi confronti e’ scattata pure una sanzione amministrativa di 4 mila euro. Le contestazioni per la nave, che ha sbarcato 58 migranti salvati in acque internazionali, sono legate alla mancanza di autorizzazioni dello Stato di bandiera, ossia l’Italia, e ulteriori prescrizioni legate al decreto Piantedosi.