Porto Empedocle, chiusura notturna Viadotto “Re” per lavori di manutenzione

A seguito di un’intesa raggiunta tra la Prefettura di Agrigento, l’Anas, la Polizia Stradale ed il Comune di Porto Empedocle, lunedì 9 settembre, dalle ore 20:00 alle 8:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del viadotto “Re”, posto al km 178,820 della SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Porto Empedocle.

Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza ed in orario notturno, i lavori di manutenzione straordinaria necessari al risanamento del viadotto.

Durante le dodici ore di chiusura, il transito dei veicoli sarà così gestito: i mezzi provenienti da Trapani in direzione Agrigento, in prossimità del viadotto, saranno obbligati a proseguire lungo la SS 115 Ter e lungo la viabilità comunale;i mezzi provenienti da Agrigento in direzione Trapani avranno a disposizione, invece, la possibilità di scegliere fra due percorsi alternativi: imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 Ter; imboccare l’uscita posta in prossimità del bivio “Vincenzella” sulla SS 115 e proseguire fra le vie Vincenzella e Spinola, fino ad arrivare in via Empedocle e proseguire verso la SS 115 Ter.