Porto Empedocle, lavori sul viadotto Re: chiude una corsia fino al 30 settembre

Sono in corso gli interventi di risanamento strutturale del viadotto “Re”, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio comunale di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, nell’ambito di tali interventi, a partire da questa sera, sarà in vigore la circolazione a senso unico alternato dal km 178,300 al km 179,300 della statale 115, in prossimità dell’innesto con la statale 115ter. Su quest’ultima, sarà revocato il senso unico alternato sino ad oggi in vigore e sarà possibile dirigersi, con circolazione a senso unico, nella sola direzione dall’innesto con la statale 115 all’innesto con la via comunale Nereo. Inoltre, presso lo svincolo della statale 115 denominato “Bellavista”, non sarà possibile immettersi sulla statale 115 in direzione Trapani. Tali limitazioni saranno in vigore fino al 30 settembre.