Porto Empedocle, proroga per i lavoratori contrattisti e Asu

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, in attesa dell’approvazione della legge di Stabilità che è in discussione all’Ars, ha prorogato i contrattisti in servizio al Municipio fino al 31 gennaio prossimo. Lo ha fatto mettendo in pratica le sollecitazioni del prefetto di Agrigento Filippo Romano. “Autorità governativa che ringrazio ancora una volta – ha detto Calogero Martello – per la grande sensibilità dimostrata verso i lavoratori più deboli”. Martello, stamattina, ha inoltre presieduto un’apposita giunta municipale che ha recepito il testo approvato ieri dalla Regione, ma ancora non definitivo, per la prosecuzione della attività lavorativa degli Lsu/Asu.