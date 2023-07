Rapina in banca con sparatoria, due empedoclini arrestati in Spagna

Sono accusati di aver messo a segno una rapina da film lo scorso dicembre, con tanto di ostaggi e scontro a fuoco con la polizia, in una banca di un piccolo comune della provincia valenciana, in Spagna. La guardia civil spagnola, al termine di un’attività investigativa durata oltre sei mesi, ha chiuso il cerchio arrestando quattro persone, tre uomini e una donna. Il cuore della banda è di origine agrigentina, empedoclina per la precisione. In manette sono finiti Giuseppe Butera, 45 anni, e Attilio Lucchi. Entrambi sono di Porto Empedocle.

Il blitz è scattato lo scorso 10 luglio ma la notizia è trapelata soltanto adesso. Secondo gli inquirenti spagnoli sarebbero gli autori della rapina avvenuta lo scorso 23 dicembre in una banca di La Llosa de Ranes, paese di appena quattromila anime situato nella comunità autonoma Valenciana. Un colpo in grande stile. Un gruppo di persone incappucciate e mascherate ha fatto irruzione nell’istituto di credito, con le pistole in pugno, poco prima delle due del pomeriggio. Una volta dentro la banda ha preso in ostaggio anche il direttore dell’ufficio per poi darsi alla fuga ingaggiando anche uno scontro a fuoco con la polizia nazionale. In quell’occasione uno dei malviventi fu arrestato mentre il resto del gruppo si dileguò.

Giuseppe Butera è un soggetto noto alle forze dell’ordine italiane: arrestato diverse volte, coinvolto in inchieste per rapina, fu dichiarato socialmente pericoloso. Secondo quanto riportano i media spagnoli il 45enne empedoclino si è trasferito in Spagna nel 2021 stabilendosi nel comune di La Costera. Le notizie del posto raccontano anche che Butera, negli ultimi tempi, si sia reso protagonista di un episodio che ha generato non poche preoccupazioni nella piccola comunità valeriana per una lite in un bar in cui avrebbe estratto anche una pistola. Adesso il nuovo arresto.