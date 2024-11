Si ribalta con l’auto al villaggio Bellavista, ferito giovane empedoclino 

Incidente stradale autonomo la scorsa notte lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per il Villaggio Bellavista a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Cinquecento – un giovane empedoclino – avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

Il mezzo si è completamente ribaltato. Momenti di panico ma per fortuna senza gravi conseguenze. Il giovane ha riportato qualche trauma ma non è in pericolo di vita. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco.