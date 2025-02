Sicurezza stradale e giovani: gli scout di Porto Empedocle ne discutono nella “Settimana del pensiero”

Sabato scorso, presso la Torre di Carlo V di Porto Empedocle, si è tenuta un convegno rivolto ai giovani sui comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti stradali. L’incontro è stato organizzato dal Gruppo scout Porto Empedocle 1 in occasione della “Settimana del pensiero”, durante la quale viene ricordato Robert Baden-Powell, fondatore del mondo dello scoutismo.

“Come gruppo scout porto Empedocle 1 cerchiamo di sensibilizzare i “nostri” ragazzi a temi attuali – ha dichiarato Yari Pedalino, capo gruppo scout Porto Empedocle 1 – Quest’anno la tematica che abbiamo voluto toccare è stata la sicurezza stradale, dato che abbiamo tanti ragazzi che si spostano in bici, monopattini e scooter. Ringraziamo l’Associazione Italiana famiglie vittime della strada e il vice questore aggiunto della Polizia stradale di Agrigento, Sonia Zicari, per aver arricchito il convegno con i loro interventi e le loro testimonianze. Ringraziamo inoltre il gruppo Masci del Porto Empedocle 1 e il reparto Pegaso del gruppo Porto Empedocle 2 per aver partecipato con spirito di fratellanza.”