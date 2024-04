“Accoltellato alle gambe durante lite”, 26enne in ospedale: denunciato l’aggressore 

Un ventiseienne di Cianciana è stato accoltellato più volte alle gambe durante una lite scoppiata per motivi ancora poco chiari. I carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della Compagnia di Cammarata, sono riusciti a identificare l’aggressore e denunciarlo. Si tratta di un quarantenne del posto, adesso accusato di lesioni personali. Il fatto è avvenuto in via Salita Martiri.

Secondo una prima ricostruzione i due uomini si sarebbero dati appuntamento, forse per chiarire diatribe pregresse. Dalle parole si è passati ai fatti con l’accoltellamento. Il ventiseienne è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta con ferite da arma da taglio alle gambe e un trauma cranico.