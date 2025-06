Agguato nel Siracusano, 48enne muore in ospedale: vittima minacciò giornalista Borrometi

E’ deceduto in nottata all’ospedale “Di Maria”, Paolo Zuppardo, 48 anni, vittima ieri sera di un’aggressione nei pressi di Mattarella ad Avola (Siracusa). Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato vittima di un agguato: non è chiaro se aggredito o bersaglio di alcuni colpi di pistola. Sarebbe fuggito via e sarebbe iniziato un inseguimento davanti a numerosi testimoni che in quel momento affollavano la zona. Immediati i soccorsi ed il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Avola dove l’uomo è deceduto poco dopo per le lesioni riportate.

Non è escluso che già nelle prossime ore la polizia possa chiarire quanto accaduto e rintracciare i responsabili. Zuppardo anni fa era stato indagato nell’ambito dell’operazione dei carabinieri “Eclipse” con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione aggravata, e minacce aggravate nei confronti del giornalista Paolo Borrometi e per minacce verbali all’ex sindaco di Avola, oggi parlamentare nazionale Luca Cannata.