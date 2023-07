Agrigento, Daspo urbano a parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo, sorpreso a chiedere continuamente soldi agli automobilisti per farli parcheggiare, è stato raggiunto dal provvedimento di Daspo urbano firmato dal questore Emanuele Ricifari.

L’uomo, per le prossime quarantotto ore, non potrà avvicinarsi al “luogo di lavoro”. Il blitz dei poliziotti della sezione Volanti è scattato in piazza Caratozzolo, a San Leone. La Questura di Agrigento da ormai alcune settimane ha deciso di intensificare controlli di questo tipo in diverse zone della città.