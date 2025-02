Akragas, la protesta degli ultras: “Non entreremo più allo stadio, società non degna”

Ciò che non doveva accadere è accaduto: i tifosi ultras dell’Akragas, quelli della Curva sud, dopo i penosi risultati ottenuti in campionato che valgono l’ultimo posto in classifica nel campionato di serie D e dopo tutta una serie di avvicendamenti al vertice della società, dimissioni, new entry, hanno deciso di non entrare all’Esseneto sino alla fine del campionato.

La drastica presa di posizione è stata resa pubblica con un comunicato stampa che pubblichiamo, senza alcun commento, integralmente: “Dopo giorni tormentati e posizioni non sempre concordanti, i gruppi organizzati della Curva Sud, hanno deciso a malincuore di non presenziare più ad alcuna partita dell ‘Akragas fino a quando non verrà fatta pulizia di tutti i personaggi responsabili di questo disastro.

Non entrare allo stadio è un atto doloroso ma necessario. Non è abbandonare la maglia e i nostri colori, ma è una forma di rispetto e di difesa contro una gestione societaria approssimativa e penosa che ci ha portati a subire tremende umiliazioni anche non sportive note a tutti.

Non entreremo allo stadio fino alla fine della stagione e invitiamo tutti gli appassionati che seguono l’Akragas a fare lo stesso, lasciando sola questa società non degna del nostro passato, nella speranza che si possa porre fine a questa agonia e continua umiliazione in attesa di giorni migliori in cui potremo tornare ad alzare al cielo con orgoglio i nostri amati vessilli.

Appuntamento, per restare fuori lo stadio, domenica 02 marzo alle 14:30 davanti la Curva sud con sciarpe e bandiere per una mobilitazione a sostegno e difesa della nostra Akragas. Se sei vero akragantino non puoi mancare!

Ultras Akragas