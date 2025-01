Akragas, lo stato dell’arte

La fuga di Canzonieri, con tanto di rassicurazioni sul suo ritorno, e la promessa di una denuncia per truffa da parte della società, è solo l’ultimo atto di un’opera tragica che sta devastando il cuore dei tifosi dell’Akragas. Difficile, ma non impossibile, prevedere come finirà questa stagione.

Come si è arrivati a questo punto?

Proviamo, in poche righe, a ripercorrere la storia da luglio ad oggi:

“Quest’anno alzeremo l’asticella. Abbiamo una squadra giovane ma sono giocatori di categoria e faremo bene.

Anzi… siccome abbiamo perso le prime tre partite, cambiamo allenatore, esoneriamo Bonfatto e prendiamo Pino Rigoli.

Anzi… siccome sono intervenute, dopo due partite, alcune divergenze tecniche con la squadra, Pino Rigoli interrompe il suo rapporto, lo ringraziamo e richiamiamo Bonfatto. Purtroppo sta andando male, abbiamo speso tanti soldi per questa squadra, ma siamo uomini di parola e perbene e non lasceremo la barca prima della fine del campionato, sperando di vedere l’Akragas in serie D. Abbiamo interloquito con un gruppo di Vicenza, interessato ad entrare in società, che ci ha chiesto di cambiare allenatore e per questo abbiamo preso Favarin e pensiamo che a giorni ci saranno delle novità.

Anzi… la novità è che Emanuele Canzonieri è ufficialmente il nuovo presidente dell’Akragas. Il suo ingresso nel club biancoazzurro rappresenta un importante passo avanti per l’Akragas. La nomina rappresenta un punto di svolta per il futuro dell’Akragas che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico regionale e nazionale. Benvenuto presidente! Ce la metteremo tutta per fare in modo che il titolo rimanga in serie D. Siamo riusciti ad allargare la base societaria con Emanuele Canzonieri, un ottimo imprenditore, siamo arrivati al closing per l’acquisizione definitiva della maggioranza della società. Arriveranno anche i rinforzi. L’impegno è a 360 gradi, cercheremo in tutti i modi di salvare il titolo.

Il neo presidente, infatti, non è venuto qui a fare il turista, ma a gettare le basi per il futuro, per incontrare, con l’ex presidente Callari, il sindaco di Agrigento e per provare conquistare la permanenza in serie D che sarà come vincere il campionato.

Anzi… il neo presidente Canzonieri non è riuscito a perfezionare il closing e adesso deve tornare a Vicenza per risolvere problemi di lavoro, anche legate all’acquisizione del club. Canzonieri chiede scusa ai tifosi, al sindaco, alla città di Agrigento e farà l’impossibile. Intanto, siccome il signor Canzonieri avrebbe falsamente dichiarato l’intenzione e la capacità di acquisire le quote di maggioranza della società, la Società Akragas presenterà formale denuncia per truffa nei suoi confronti….”

To be continued….