Allaccio abusivo per cinque anni, coniugi prosciolti perchè manca la querela 

La Corte di Appello di Palermo ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di due coniugi agrigentini finiti a processo con l’accusa di aver rubato energia elettrica per ben cinque anni. “Cancellata” così la condanna a sei mesi inflitta ai due imputati in primo grado. Manca la querela e dunque la condizione necessaria per procedere.

La vicenda scaturisce da un controllo effettuato nel 2018. In quell’occasione sarebbe stato rinvenuto un allaccio abusivo. L’importo quantificato dell’energia elettrica sottratta in cinque anni ammonta a circa 15mila euro. I due coniugi sono difesi dall’avvocato Gianfranco Pilato.