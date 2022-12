Anziano scomparso da 3 giorni a Montevago, proseguono le ricerche

Da tre giorni a Montevago non si hanno più notizie di Giuseppe Ambrogio, un anziano di 89 anni di cui i familiari hanno denunciato la scomparsa. Sono in corso le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Ricerche che vedono la partecipazione anche di numerosi volontari, tra cui parenti, amici e conoscenti, compresa in qualche frangente la stessa sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo. Ambrogio, che vive con il figlio, è una persona benvoluta in paese, e fino al momento della scomparsa versava in discrete condizioni fisiche, avendo anche come abitudine quella di uscire quasi ogni giorno per una breve passeggiata. Martedì mattina però non è più rientrato a casa. Si ipotizza che possa avere avuto un malore o che sia rimasto vittima di un incidente. Le ricerche sono state estese anche alle campagne attorno ai comuni vicini.