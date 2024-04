Arresto Di Giovanni, il sindaco Miccichè riferirà in consiglio comunale

Il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè riferirà in aula circa la situazione degli Uffici Comunali anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. L’intero Consiglio Comunale ha approvato la proposta di inserire questa discussione come punto all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.

“Come Democrazia Cristiania – spiega il consigliere comunale Roberta Zicari – siamo garantisti e lasciamo alla magistratura l’accertamento di fatti e le eventuali responsabilità, ma facciamo anche politica seriamente e per questo chiediamo al Sindaco di confrontarsi con noi e con la Città sulle scelte politiche che intraprende, sulle priorità di amministrazione, sullo stato degli uffici. La nostra preoccupazione è che il Sindaco non abbia il polso del lavoro degli uffici, non detti tempistiche e priorità e pertanto rischi di far affondare del tutto la nave. Prima che sia troppo tardi gli chiediamo un confronto costruttivo e lo invitiamo caldamente a cambiare passo.”