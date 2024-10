Asacom, il sindaco Miccichè: “Protesta strumentalizzata, incontro già fissato da tempo”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito della manifestazione di protesta sulla gestione del servizio Asacom che si è svolta sabato scorso 12 ottobre innanzi al Municipio. Miccichè precisa innanzitutto che già lo scorso 1 ottobre, ancor prima di qualsivoglia manifestazione, l’Amministrazione comunale ha formalmente richiesto la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare la questione Asacom, che si svolgerà domani mattina 15 ottobre.

E aggiunge: “Tale incontro, documentato dal protocollo n.0070872/2024, testimonia ancora una volta la costante disponibilità dell’Amministrazione ad avviare e mantenere un dialogo costruttivo su questioni di particolare rilevanza sociale. Ecco perché – sottolinea il Sindaco – la manifestazione di sabato scorso appare del tutto strumentale, considerando che l’Amministrazione ha sempre dimostrato apertura e volontà di confrontarsi. Da Sindaco ho sempre cercato di affrontare con serietà e impegno le incombenze che interessano la nostra comunità, in particolare quelle che coinvolgono le fasce più fragili come gli studenti disabili e le loro famiglie. Tuttavia dispiace constatare come, ancora una volta, questioni così delicate siano strumentalizzate per fini del tutto estranei al benessere degli studenti e delle loro famiglie. E’ inaccettabile che legittime richieste di assistenza e sostegno siano utilizzate per alimentare polemiche o per raggiungere obiettivi personali ed elettorali. Nonostante tutto – conclude Miccichè – il mio impegno rimane quello di risolvere la questione con la massima serietà, nel rispetto delle esigenze di chi ha realmente bisogno, e con la volontà di lavorare per il bene di tutta la comunità, al di là di queste manovre divisive”.