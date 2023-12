Canicattì, corto circuito di coperta elettrica provoca incendio: distrutto appartamento 

Lasciano accesa la coperta termica e si recano a cena da alcuni amici ma al loro rientro trovano l’appartamento completamente distrutto. Sarebbe stato proprio il corto circuito della coperta a provocare l’incendio che ha danneggiato completamente un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via Tito Speri, a Canicattì.

Le fiamme hanno distrutto l’abitazione e anche un’altra casa, al piano superiore, è stato dichiarata inagibile. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per fortuna non si sono registrati feriti. Alcune famiglie sono state costrette a sgomberare l’edificio.