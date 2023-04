Casteltermini, bruciata l’auto di un operaio: indagini 

Notte di fuoco a Casteltermini dove un incendio ha danneggiato la Toyota Yaris di proprietà di un operaio di 47 anni del posto. Il rogo è avvenuto in via Caduti delle Miniere. Ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni residenti della zona che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.

Al via le indagini per risalire alle cause del rogo. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma non è escluso che possa trattarsi di un atto doloso. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere in zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.