Due auto in fiamme a Licata, al via le indagini

Due auto a fuoco in via Giarretta, poco lontano dal mercato ortofrutticolo a Licata. Non si conoscono ancora le cause che ha portato al duplice rogo, ma secondo le prime informazioni è molto probabile che si tratti di un incendio doloso. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso argentina che si stanno occupando di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’aria. Sul posto anche i poliziotti del locale commissariato. Viabilità rallentata nella zona.