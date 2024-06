Elezioni, Salvatore Mangione è il nuovo sindaco di Alessandria della Rocca 

Salvatore Mangione è il nuovo sindaco di Alessandria della Rocca. Il neo primo cittadino ha avuto la meglio sul candidato Giuseppe Montana con un distacco di una quindicina di voti. Mangione era sostenuto dalla lista “Alessandria Futura” composta da Pasquale Aliotta, Giovanni Comparetto, Domiziana Centinario, Angela Maria Chiazza, Mariella Greco, Anna Maria Miccichè, Carlo Perzia, Giovanni Puglia, Antonella Settecasi, Giuseppe Vitello. Gli assessori designati da sono: Anna Maria Micciché e Giovanni Puglia. Ad Alessandria della Rocca hanno votato in 1.699 pari al 41,94%

A riconoscere la vittoria di Mangione è stato anche il candidato Mangione che ha commentato: ““La nostra comunità ha preso la sua decisione. Non è, purtroppo, quella che noi speravamo. Come ho già avuto modo di dire, sono molto orgoglioso del progetto politico che abbiamo portato avanti e sono soddisfatto per la qualità che abbiamo messo in campo. Non è bastato. Ovviamente oggi la delusione è tanta, proprio come era tanto l’entusiasmo creatosi attorno alla squadra che abbiamo costruito. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro agli eletti e per ringraziare nuovamente gli elettori. Con grande affetto verso tutti voi”