Fratelli d’Italia riaccoglie Lillo Pisano, tutto pronto al rientro del deputato agrigentino 

Il deputato agrigentino Lillo Pisano è pronto a tornare in “Fratelli d’Italia”. Il parlamentare, uomo forte di Giorgia Meloni in provincia di Agrigento, era stato sospeso a pochi giorni dalle elezioni per lo scandalo delle frasi su Hitler su Facebook. Pisano, che venne comunque eletto con oltre 50 mila preferenze, passò poi al gruppo “Noi Moderati”.

In realtà Pisano non ha mai smesso di essere il punto di riferimento di Fratelli d’Italia in provincia di Agrigento e, secondo molti, è stato il vero artefice della nomina della Città dei templi a Capitale italiana della cultura. Adesso è tutto pronto per il suo rientro nel partito. Secondo quanto riportato in un articolo di Mario Barresi su “La Sicilia”, infatti, l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.