Giustizia, Bruno Fasciana verso la presidenza del tribunale di Sciacca

Il magistrato Bruno Fasciana, attualmente a capo della quarta sezione penale del tribunale di Palermo, si appresta a diventare il nuovo presidente del tribunale di Sciacca. La sua è, infatti, l’unica domanda presentata per prendere il posto di Antonio Tricoli che, entro la fine del 2025, completerà il ciclo di otto anni alla guida del Palazzo di Giustizia. Movimenti – in entrata ed uscita – si registrano anche alla Procura della Repubblica.

Dopo l’insediamento del nuovo procuratore capo – Maria Teresa Maligno – sono attesi altri quattro nuovi magistrati. Si tratta di Simone Billante, Valeria Pomara, Simona Lombardo e Carlotta Buzzi. Dopo quasi 15 anni lascia Sciacca, invece, il magistrato Michele Marrone per prendere servizio a Palermo. Stesso percorso anche per il pm Roberta Griffo. I sostituti procuratori Brunella Fava e Alberto Gaiatto, invece, lasciano Sciacca per approdare alla procura di Trapani.