“Ha incendiato cinque auto”, denunciato piromane a Lampedusa

Negli ultimi mesi i Carabinieri della Tenenza di Lampedusa hanno rafforzato la vigilanza delle aree cittadine in cui si sono registrati diversi incendi di autovetture. Le attività di indagine avviate a seguito dei diversi episodi delittuosi hanno consentito di identificare e deferire in stato di libertà un uomo di 26 anni ritenuto responsabile di aver dato fuoco, la notte dello scorso 1 agosto, a cinque autovetture in stato di abbandono, all’interno di una proprietà nel Comune di Lampedusa. L’autore è stato individuato anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza acquisite dai militari.